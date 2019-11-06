Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГИЛ.

Об этом сообщает Комитет нацбезопасности Таджикистана.

В комитете также добавили, что напавшие на границу боевики ИГИЛ пришли со стороны Афганистана.

Силовикам удалось задержать пять боевиков, которые на допросе признались, что собирались устроить теракты.

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Вооруженная группа в ночь на среду напала на погранзаставу на таджикско-узбекской границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Собеседник агентства уточнил, что двадцать вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад, в 60 километрах к западу от Душанбе.

В ходе нападения неизвестные захватили пять автоматов. «В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны», — сказали в пресс-службе ГКНБ.

В перестрелке погибли солдат пограничных войск и один милиционер.

На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

Minval.az