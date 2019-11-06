Однажды Гюнтер Хольторф и его жена Кристина решили съездить в Африку на своем Mercedes G 300GD. Продолжительность поездки должна была составить 18 месяцев, но в итоге она заняла 23 года и растянулась на 800 тысяч километров.

«Интересная планета» отмечает, что машину для пущей вместительности переделали в двухместную, нагрузив ее более чем пятьюстами килограммами различного снаряжения. За время путешествия автомобиль обзавёлся именем — Отто. Его дизельный трёхлитровый двигатель даже во времена своей молодости выдавал около 84 л.с., но взамен резвости он на протяжении всего периода эксплуатации демонстрирует невероятную надёжность: по словам владельца, автомобиль ни разу его всерьёз не подвел.

Стартовало это кругосветное путешествие как поездка в Африку, и было это в 1989 году. За прошедшие годы Гюнтер, Кристина и Отто посетили около двухсот стран и преодолели расстояние около 800 тысяч километров. В 2010 году Кристина скончалась, но она хотела чтобы муж продолжил движение, и вот, буквально на днях, 74–х летний путешественник и его сын Мартин прибыли на Сахалин. В Россию за эти годы они въезжали неоднократно и успели побывать во многих её частях.

Во время путешествия Гюнтер руководствовался набором простых правил: не оставлять без присмотра автомобиль, делать всё за свой счёт, готовить себе пищу самостоятельно. Спонсоров он никогда не искал, ограничиваясь пенсией и сбережениями, так что единственной организацией, которая уже давно оказывает ему поддержку, является Mercedes Benz: автомобиль обещан музею в Штутгарте, где в следующем году и завершится это эпичное путешествие длиною в 23 года.

О своём пути они никогда особо не распространялись. С одной стороны не было желания, с другой это вопрос безопасности. Случайным знакомым они в общих чертах описывали свои дальнейшие планы, и некоторые из них потом писали небольшие статьи, заметки, записи в блогах об этих удивительных людях.

По поводу самой машины: спрос на нее имеет место быть и по сей день. Некоторое время назад внутри Mercedes Benz были проведены исследования и доказана рентабельность идеи о продолжении выпуска «квадратного» гелика в количестве около трех тысяч экземпляров в год. Приурочено всё это было вроде как к тридцатилетию модели. В итоге спрос превысил предложение, и было выпущено более 6000 таких вот замечательных железок.

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