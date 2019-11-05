Рукопожатие — очень важная вещь. Когда вы пожимаете кому-то руку, в мозге вырабатывается гормон доверия окситоцин. Вы открываетесь для общения, больше доверяете друг другу и даже считаете партнёра по рукопожатию более приятным человеком. В его голове происходит то же самое. Но важно не просто пожать руку, а сделать это правильно. Как именно — передает «Лайфхакер» мысли Ванессы ван Эдвардс (Vanessa Van Edwards), психолога и автора книги «Наука общения».

1. Держите руку вертикально

Во время рукопожатия рука должна находиться в вертикальном положении. Это ставит вас и другого человека на равные позиции.

Если кто-то переворачивает вашу руку так, что видно запястье, то он пытается доминировать. Никогда сами не начинайте рукопожатие с такого положения. Так вы показываете свою слабость.

2. Установите зрительный контакт

Зрительный контакт не является непосредственной частью рукопожатия, но оказывает огромное влияние на формирование первого впечатления.

Когда вы смотрите в глаза другому человеку, как бы говорите: «Я хочу с тобой общаться». Такой взгляд намного важнее первых слов при знакомстве, потому что он так же, как и рукопожатие, провоцирует выработку окситоцина. На подсознательном уровне человек воспринимается открытым, приятным, убедительным и запоминающимся. Люди захотят увидеть вас снова и пообщаться поближе.

Если при первой встрече нет зрительного контакта, то для мозга это как красная тряпка для быка. Человек раздражается, думает, что от него что-то скрывают, и относится к вам с подозрением.

3. Не сжимайте руку слишком сильно

Сжимайте руку крепко: вялые рукопожатия неприятны и люди будут считать вас ненадёжным человеком, который не хочет общаться. Но не делайте это слишком сильно, чтобы никого не заставлять нервничать. Чересчур сильные рукопожатия могут пугать и доставлять дискомфорт.

4. Не держите руку очень долго

Идеальное рукопожатие длится 3–5 секунд. Слишком долгое вызывает недоумение и чувство неловкости. Слишком короткое и отрывистое — ощущение, будто человек совсем не настроен на общение и хочет скорее уйти. Но если вы действительно торопитесь и встретились на бегу, то такое рукопожатие будет уместным.

5. Не протягивайте мокрую руку

Пожатие мокрой ладони — дело не из приятных, но суть не только в этом. Руки потеют, когда вы нервничаете, а нервозность не поможет произвести хорошее первое впечатление. Не протягивайте для приветствия влажную руку, не показывайте другому человеку своё волнение. На всякий случай носите с собой бумажные платки.

6. Оцените, что лучше в конкретной ситуации: пожать руку или обняться

Когда вы встречаете старого знакомого, вы можете и руку ему пожать, и даже обнять его. Всем будет комфортно. Но если дело касается новых людей в окружении, то можно попасть в неловкую ситуацию и смутить человека. Нужно заранее узнать, какой тип приветствия будет уместным.

Наблюдайте за языком тела, когда кто-то приближается к вам. Если руки закрывают туловище или одна рука выставлена навстречу, то рукопожатие уместно, а вот обниматься не стоит.

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