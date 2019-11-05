Китайская компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch по цене 185 долларов. Об этом сообщает iXBT.com.

Часы работают под управлением операционной системы MIUI for Watch, диагональ экрана составляет 1,78 дюйма, корпус выполнен из нержавеющей стали. Часы дают возможность совершать голосовые звонки без смартфона (eSIM), оснащены модулем NFC и собственными музыкальным и видеоплеером. Также гаджет можно использовать для управления всеми устройствами «умного дома».

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Watch — 570 мА/ч, это вдвое больше, чем в новых Apple Watch, однако Xiaomi обещает максимум до двух суток работы, что примерно соответствует автономности часов с Wear OS от Google, пишет издание.

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