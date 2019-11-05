Ученые обнаружили, что пиоглитазон — вещество, используемое в препаратах от диабета второго типа, обладает еще одним положительным свойством. Оно снижает тягу к никотину.

У заядлых курильщиков попытки бросить курить, как правило, сопровождаются болезненной реакцией организма, возникающей при отказе от привычной дозы никотина. Симптомы этого состояния, называемого никотиновой абстиненцией, — повышенный аппетит, беспокойство, раздражительность и депрессия — часто настолько болезненны, что люди из-за этого начинают курить снова.

Ученые из Италии, Швеции США под руководством Эси Доми из Линчёпингского университета (Швеция) обнаружили, что лекарственное средство пиоглитазон устраняет негативные последствия никотиновой абстиненции у крыс и мышей.

Антидиабетическое действие лекарственных средств класса тиазолидиндионов, к которым относится пиоглитазон, основано на селективном стимулировании рецепторов PPARγ, что изменяет транскрипцию инсулинчувствительных генов. В результате у пациента повышается чувствительность к инсулину в печени и тканях, снижается уровень глюкозы в крови, передает РИА Новости.

При этом известно, что рецепторы PPARγ располагаются в тех областях мозга, которые отвечают за никотиновую и наркотическую зависимость. Во время клинических испытаний пиоглитазона отмечалось, что у принимающих его пациентов снижалась потребность в самостоятельном приеме алкоголя и наркотиков, а также улучшалось настроение.

Исследования на молекулярном уровне позволили выявить механизм работы пиоглитазона в клетках мозга. Под действием вещества увеличивалась экспрессия PPARγ в ГАМК-эргических клетках гиппокампа, передающих сигналы при помощи гамма-аминомасляной кислоты — важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы, а также в клетках миндалевидного тела.

Прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп мышей-самцов уменьшали проявление таких признаков никотиновой абстиненции, как тремор лап, общая дрожь и тряска головы. Введение пиоглитазона в миндалины мышей-самцов снимало состояние тревоги, связанное с отменой никотина.

Ученые считают, что их открытие позволит создать новые медикаментозные стратегии борьбы с курением. Учитывая то, что у курильщиков диабет второго типа развивается на 30 процентов чаще, чем у некурящих, пиоглитазон может рассматриваться в качестве комплексного средства, уменьшающего физические и эмоциональные страдания при отказе от курения и одновременно снижая резистентность к инсулину.

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