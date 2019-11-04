Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, в этом задействованы некоторые политические силы, которые хотят лишить власти действующего главу государства, и для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как «капитуляцию».

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать», — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского «нет силовиков».

Политик также оценила результаты работы новой власти.

«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — заключила она.

Minval.az