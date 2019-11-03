Если вы не понимаете, почему ваш телефон настолько быстро разряжается, что вам приходится заряжать его по несколько раз за день, то вы можете воспользоваться несколькими секретами, пишет российский интернет-сайт fb.ru. Поверьте, если вы будете использовать их постоянно, то ваша батарея будет работать в три раза дольше, чем это было раньше.

Не заряжайте телефон на 100 %

Практически все батареи, которые имеются в смартфонах, ионно-литиевые. Поэтому лучше всего будет не загружать их на все 100 %. На самом деле батарея прослужит вам намного дольше, если вы будете заряжать ее, но никогда не допустите, чтобы она дошла до самого максимума. Так что оставляйте заряд примерно на 90%, а затем отключайте.

Не оставляйте устройство на зарядке на долгое время

Это действительно довольно практично, если вы ставите телефон на зарядку на ночь, а утром забираете его полностью заряженным. К сожалению, это довольно вредно для батареи. По мнению экспертов, чем дольше вы будете оставлять телефон на подзарядке, тем быстрее батарея в дальнейшем будет разряжаться. Со временем она практически полностью перестанет держать заряд и вам придется чуть ли не постоянно держать его подключенным к зарядному устройству или вообще покупать совершенно новую батарею.

Почаще подзаряжайте телефон

Удивительно, но было обнаружено, что чем чаще вы подзаряжаете телефон, тем дольше он будет вам служить. К примеру, как только заряд опустится до 50%, вы можете подключить его к зарядке, а затем снять как только аккумулятор поднимется до 80-90 %. Конечно, добиться этого довольно сложно в тех случаях, когда у вас нет розетки под рукой, но если у вас свободный день дома, то вы вполне можете сделать это.

Температура в помещении

Идеальная температура окружающей среды, при которой должна производится зарядка телефона, составляет от 10 до 30 градусов. Если вы не соблюдаете этот режим — к примеру, подключаете его в машине, когда температура на улице поднимается до 40 градусов, то батарея будет довольно плохо держать заряд. Да и если вы используете телефон во время мороза на улице, то он будет практически моментально разряжаться.

Замените зарядное устройство, если оно сильно нагревается

На самом деле вполне понятно, почему во время подключения к электрической сети зарядное устройство нагревается. Однако если оно прямо начинает пылать, то лучше всего будет выбросить зарядное устройство и купить новое. Скорее всего, зарядка пришла в негодность и только тянет электричество, расходуя большинство из него бесполезно.

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