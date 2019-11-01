Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила.

Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в феврале 2018 года женщина родила ребенка в электричке. Находясь «в условиях эмоционального напряжения и психотравмирующей ситуации», она выбросила ребенка из поезда на улицу. Младенец погиб от переохлаждения.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК России («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Ее приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Адвокат пытался обжаловать решение, однако его оставили без изменений.

Minval.az