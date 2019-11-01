Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ранее министр обороны республики Хулуси Акар заявил, что российские С-400 в Турции подготовят к вводу в строй до весны следующего года.

«В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов. Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии», — сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.

Minval.az