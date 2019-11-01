Бывший пластический хирург одной из московских клиник Геворг Степанян, после операции у которого в ноябре 2018 года Каролина Саркисян оказалась в реанимации, сбежал за границу. Мужчина покинул пределы страны сразу после того, как его освободили из СИЗО.

Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевшей.

— Степанян был недавно освобождён из СИЗО и, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от следствия за границей, — приводит его слова ТАСС.

Адвокат также заявил, что ознакомился с заключением экспертизы, которая подтвердила вину сотрудников клиники — хирурга, анестезиолога и её руководителя — в причинении тяжкого вреда здоровью девушки.

Правозащитник отмечает, что эксперты выявили прямую причинно-следственную связь между действиями персонала и тяжёлым состоянием Саркисян после ринопластики.

Напомним, в ноябре 2018 года Каролина Саркисян обратилась в клинику пластической хирургии «чуть-чуть поправить носик», однако в итоге оказалась в реанимации с переломом костей черепа и вынуждена до сих пор проходить реабилитацию.

Двое оставшихся подозреваемых по делу, директор клиники Гульнара Шах и анестезиолог Лев Хитрин, содержатся под домашним арестом, второй, к слову, причастен к другой сомнительной истории — с клиниками пластической хирургии «Меланж», где после операций умирали пациентки.

Minval.az