Около 300 российских военнослужащих и 20 новых бронеавтомобилей дополнительно перебросили на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной патрулирует пограничные районы, передает РИА Новости.

Каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов. Сейчас военная полиция продолжает отрабатывать маршруты совместных патрулирований.

На пунктах, где будут проходить встречи, российский бронеавтомобиль «Тигр» будет встречать турецкую колонну, после чего начнется движение по маршруту. Патрулю за пять часов надо преодолеть около 150 километров. На каждой контрольной точке будет проводиться доклад.

Minval.az