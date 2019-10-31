Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют «главарем мафии Азербайджана», Надира Салифова (Лоту Гули).

По данным РЕН ТВ, дело открыли по новой статье УК РФ о занятии высшего положения в иерархии преступников.

По имеющимся данным, подозреваемый пользовался авторитетом в преступном сообществе. Свое влияние он использовал для руководства преступниками как на территории Москвы и других российских регионов, так и за рубежом.

Впрочем, как следует из материалов в Сети, Надир Салифов в настоящее время скрывается в Катаре. Его переезд из Турции, где Салифов проживал ранее, связан с претензиями к нему со стороны так называемого воровского сообщества.

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