В Центральном государственном архиве историко-политических документов в Санкт-Петербурге показали характеристику КГБ на молодого Владимира Путина. Об этом сообщил портал 78.ru.

В справке говорится, что Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. Тогда будущему президенту России было 23 года.

«Во время работы в органах госбезопасности Путин В.В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником», — отмечается в характеристике.

Автор справки также указывает, что Путин был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.

«Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе», — гласит документ.

Владимир Путин начал работать в КГБ после окончания юридического факультета Ленинградского госуниверситета в 1975 году. В 1985-1990 годах он работал в ГДР по линии внешней разведки. В 1991 году Путин уволился из органов госбезопасности.

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