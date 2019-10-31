Гражданин Азербайджана торговал в Волгограде фальшивым алкоголем, выдавая товар за продукцию известных алкогольных брендов. С декабря 2017 года по октябрь 2018 года 44-летний азербайджанец вместе с пятью знакомыми реализовывал контрафактную алкогольную продукцию на территории оптовой базы, расположенной в Дзержинском районе Волгограда. Об этом «Городским вестям» сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

При сбыте «левого» алкоголя сообщники использовали чужие товарные знаки, чем причинен ущерб правообладателям на сумму свыше 2,4 миллионов рублей.

Вчера Дзержинский районный суд Волгограда признал гражданина Азербайджана виновным в организации этого преступного бизнеса.

Свою вину мужчина признал в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Остальных участников банды бутлегеров будут судить чуть позже.

Minval.az