Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сравнил Украину с американской компанией Apple, которая начинала свой путь развития в гараже.

«Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг (американский велогонщик, у которого врачи обнаружили рак – ред.), которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход», — сказал Зеленский во время инвестиционного форума в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал «Наш».

По его словам, сейчас Украина делает шаги на пути развития, но они пока медленные из-за конфликта в Донбассе.

Minval.az