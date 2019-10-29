Министр обороны России Сергей Шойгу планирует посетить дислоцированную в республике 102-ю российскую военную базу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Возглавляемая генералом армии Шойгу российская делегация прибыла 29 октября в Армению с официальным визитом.

Российский министр проведет переговоры со своим армянским коллегой Давидом Тонояном, которые продолжатся в расширенном составе с участием делегаций оборонных ведомств двух стран. Запланирована встреча и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отметим, что завтра, 30 октября, Сергей Шойгу в столице Азербайджана Баку примет участие в заседании Совета Министров Обороны (СМО) СНГ.

Minval.az