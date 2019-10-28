«Споры и дискуссии в Армении относительно интервью главы МИД Зограба Мнацаканяна телерадиокорпорации BBC свидетельствуют о наличии здорового общества, где доминирует плюрализм мнений». Об этом сам министр сказал в понедельник на пресс-конференции.

Передача HardTalk на BBC с участием Мнацаканяна вызвала большой шум в Армении, пишет местный Sputnik. Многие обвинили министра в недостаточной компетенции, в неспособности раскрыть суть карабахского конфликта и неумении «достойно» отвечать на вопросы журналиста.

Читайте также: BBC преподала урок международного права по Карабаху Пашиняну и Мнацаканяну

По словам Мнацаканяна, у этой передачи есть своя специфика. Более того, HardTalk зачастую становится поводом для бурных внутриполитических дебатов во многих демократических странах.

«И я рад, что Армения в этом смысле не стала исключением. Это показывает наличие демократического дискурса и плюрализма в Армении. Поверьте, для меня это важнее всего», — важно сказал он.

По словам Мнацаканяна, он прекрасно осознавал, на какую передачу идет, какой динамичный стиль будет у этого интервью.

Minval.az