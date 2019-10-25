Сегодня на британском радиоканале BBC был опубликован очередной выпуск передачи Hard Talk, в ходе которого ведущий Стивен Сакур уличил своего гостя, главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна в непоследовательности и лжи, когда тот рассказывал об армянских подходах к нагорно-карабахскому конфликту. Об этом сообщило издание «Вестник Кавказа».

В частности, Мнацаканян попытался убедить слушателей BBC, что Ереван стремится достичь мира в регионе. Выслушав его аргументы, Стивен Сакур задал вопрос: «Вы мне сказали, что хотите мира – тогда объясните, почему в августе, всего пару месяцев назад, премьер-министр [Никол Пашинян] выступил с очень характерным заявлением, в абсолютно однозначной манере объявив: «Карабах – это Армения. Точка»? Так он хочет мира?»

Министр иностранных дел Армении попытался уйти от вопроса, заявив, что Никол Пашинян имел в виду необходимость приемлемости решения нагорно-карабахского конфликта для Армении в той же степени, что для Азербайджана и оккупированных азербайджанских территорий. «Мы ждем от Азербайджана послание, которое бы отвечало нашим интересам и нашему видению и интересам безопасности людей, живущих в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Сакур вернул разговор в изначальное русло, указав, что заявление «Карабах – это Армения. Точка» противоречит международному законодательству, какие бы смыслы ни вкладывал в эти слова Пашинян. «Когда премьер-министр говорит «Карабах – это Армения. Точка», он знает, что это противоречит международному законодательству, позиции ООН и всех независимых международных организаций, мне сложно представить, каким образом это может быть движение к миру», — признался радиоведущий BBC.

«Учитывая, что [Никол Пашинян] продолжил обращаться к народу в своей речи с предложением объединения, этими слоганами националистов, которые были слышны в 80-90-х годах во время войны с Азербайджаном, вы мне заявляете, что премьер-министр хочет мира?» — вновь задал вопрос он.

После этого Мнацаканян попытался объяснить слова Пашиняна с общеармянской точки зрения, сознавшись при этом в экспансионистских планах Еревана. «Общеармянская повестка дня включает в себя Нагорный Карабах. Армения сфокусирована на разработке плана по объединению, и он не исключает жителей Нагорного Карабаха – такова общеармянская повестка дня. Армяне – это не только нация внутри Республики Армения, но и нация во всем мире. Нагорный Карабах – это территория, где живут наши соотечественники», — заявил он, будто бы забыв о политике представления марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана как отдельного от армянскго народа.

Затем Стивен Сакур обратил внимание своего гостя, что за эти слова Пашиняна осудил даже главный армянский союзник – Россия. «Российский министр иностранных дел Сергей Лавров после этого беспрецедентного заявления вашего премьер-министра сказал, что «Карабах – это Армения» – то же самое, как если бы премьер-министр Албании заявил из Тираны «Косово – это Албания». Даже русские, ваши многолетние военные и не только военные союзники заявляют, что ваша позиция неприемлема», — отметил он.

Мнацаканян не ответил и на это замечание, вновь повторив об ожидании сигнала из Азербайджана. В ответ радиоведущий BBC подчеркнул, что Армения тоже должна давать какие-либо сигналы о готовности к компромиссам, и армянский министр вновь его проигнорировал, сказав лишь, что «мы настаиваем, что компромисс – это выход; [Никол Пашинян] в своей речи предложил решение нагорно-карабахской проблемы через достижение компромисса». О компромиссах с армянской стороны ни слова сказано не было.

Тогда Стивен Сакур напомнил о преступлениях армянской армии. «Мне кажется, чтобы найти выход из безвыходного положения, нужно включить воображение. Вы готовы творчески подойти к этому вопросу и признать, что за последние 20 лет и даже больше армянская армия несла ответственность за очень серьезные преступления. ООН это признала. Европейский суд по правам человека это признал. Независимые организации, например, Amnesty International, говорили о преступлениях ваших вооруженных сил. Если вы хотите изменить эту динамику, новое правительство готово признать, что да, мы несем ответственность за серьезные преступления в прошлом?» — спросил он.

Зограб Мнацаканян не стал отвечать и на этот вопрос, сказав без всякой связи, что «Армения – единственный гарант безопасности». Когда ведущий попросил все-таки ответить на вопрос по существу, министр вновь сказал «Мы единственные гаранты безопасности, мы занимаемся обеспечением безопасности для жителей Нагорного Карабаха, мы ответственны за это».

Ведущий прервал этот монолог и попытался задать тот же вопрос немного иначе. «Я спрошу еще раз. The Human Rights Watch опубликовало о конфликте большой отчет в 1995 году. В нем сказано, что армянские вооруженные силы при поддержке Республики Армения несут ответственность за многочисленные преступления во время войны. В 2017 году ЕСПЧ и его 11 из 12 судей признали, что Армения виновна в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Все, что я сейчас спрашиваю: вы готовы признать, что в прошлом были сделаны ошибки, произошли преступления?» – спросил Стивен Сакур.

Когда Зограб Мнацаканян еще раз попытался уйти от ответа словами «это часть движения вперед, это правда, но в настоящий момент мы должны выработать путь для обеспечения первостепенной задачи – безопасности населения», ведущий задал вопрос максимально прямо: «Вы сейчас выражаете сожаление о том, что ваши вооруженные силы делали в прошлом?».

На этот раз вместо ответа глава МИД Армении начал обвинять Азербайджан в этнических преступлениях в ходе войны за Карабах, а также попытался представить апрельские бои за Карабах 2016 года как нападение азербайджанской армии. «Что касается вашего вопроса, да, я согласен, что мы должны двигаться дальше все вместе, все мы, и этот процесс должен включать все стороны в конструктивном ключе. Именно поэтому премьер-министр заявил о решении, которое приемлемо для всех. Мы ждем сигнала от Азербайджана, чтобы у нас были основания для того, чтобы двигаться вперед», — вновь передал он всю ответственность за конфликт азербайджанской стороне.

Поскольку стало ясно, что никаких других слов Мнацаканян на эту тему говорить не будет и не намерен отвечать честно на поставленные вопросы, Стивен Сакур напоследок напомнил лишь о многочисленных нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны, спросив у министра, выйдет ли конфликт на новую стадию обострения.

И здесь Зограб Мнацаканян раскрылся. «Сейчас мы полностью сосредоточены на этом», — сказал он, не заметив поначалу, насколько негативный смысл содержался в этом ответе. Затем министр попытался выправить ситуацию и заявил, что снижение количества нарушений является частью политики нового Еревана. «Мы уделяем этому огромное внимание, это один из наших приоритетов», — заключил глава МИД Армении.

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