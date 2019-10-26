В программе Nightline на американском канале ABC показали репортаж о преследовании геев в Чечне.

Как передает «Дождь», один из авторов, британец Джеймс Лонгман, побывал в тюрьме, где, по данным журналистов, могли пытать гомосексуальных заключенных. Там он рассказал начальнику чеченской полиции Апти Алаудинову о своей гомосексуальности.

Встречу с Алаудиновым и поездку в тюрьму Джеймс Лонгман описал отдельно. Он назвал этот вечер «одним из самых сюрреалистичных в своей жизни».

В Грозном журналистам посоветовали поговорить с членом совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. Когда они сказали ей, что хотят пообщаться с представителем силовых структур, она позвонила Алаудинову и сообщила, что он приедет через 20 минут.

Глава республиканской полиции сразу согласился на интервью: «Нам нечего скрывать». Он провел съемочную группу по центру Грозного, здороваясь с прохожими и демонстрируя мирную атмосферу.

За ужином в ресторане он спросил журналистов, есть ли среди них геи. Те вопросительно посмотрели на Лонгмана, но он засмеялся: «С чего вы взяли?» Алаудинов рассказал, что чеченцы не могут представить, что среди них есть гомосексуалы, а тот, кто спросит о гомосексуальных родственниках, будет избит.

После ресторана Алаудинов отвез съемочную группу в тюрьму и провел экскурсию в сопровождении вооруженных охранников. Когда они с Лонгманом зашли в пустую камеру, журналист сказал: «Помните, вы спрашивали, гей ли кто-то из нас? Что если я сказал бы, что я гей?» «Пока я ждал перевода, прошла вечность», — описывает он свои ощущения. Позже коллега рассказал ему, что охранники в этот момент стали перешептываться.

Глава МВД Чечни, однако, ответил, что ему интересно узнать, «в чем заключается [гомосексуальность], почему его к этому потянуло». «Мне с ним детей не крестить, он спокойно поедет к себе домой», — сказал Алаудинов с улыбкой. Чтобы показать, как сильно у него бьется сердце от волнения, Лонгман положил руку чиновника себе на грудь. Тот рассмеялся и похлопал журналиста по спине. «Это твоя жизнь, живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все», — сказал он.

Алаудинов настоял на том, чтобы отвезти журналистов обратно в отель. По пути Лонгман сказал ему: «Мы провели вечер вместе, поужинали, вы были очень гостеприимны, показали нам все. Так вы думаете, я в меньшей степени мужчина, чем вы?» «Я бы не хотел, чтобы ты был моим другом, я прямо скажу», — ответил тот.

Согласно сюжету, задержания и пытки ЛГБТ-людей в Чечне не прекращаются, хотя и в меньшем масштабе, чем когда об этом стало известно в 2017 году. В репортаже приводятся свидетельства чеченцев, уехавших за границу из-за преследований в республике.

На прошлой неделе «Новая газета» сообщила о задержаниях чеченских чиновников из окружения Рамзана Кадырова, в том числе Алаудинова. По данным Baza, репрессии против его клана начались из-за вечеринки, на которой он якобы шутил о Кадырове и «дал подзатыльник его портрету». Алаудинов это отверг и сообщил, что находится в отпуске. Кадыров назвал материал «Новой» выдумкой.

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