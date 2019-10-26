Пролетевший мимо Земли на расстоянии 6,21 миллиона километров астероид (162082) 1998 HL1 сняли на видео. Соответствующий ролик от 23 октября опубликовал на YouTube пользователь Gian Masi.

В диаметре астероид (162082) 1998 HL1, считающийся «потенциально опасным», достигает 550 метров. С Землей небесное тело сблизилось вечером 25 октября, сообщает онлайн-издание «Лента.ру».

О приближении к планете (162082) 1998 HL1, открытого в апреле 1998 года и относящегося к группе Аполлона, сообщалось ранее в октябре.



Minval.az