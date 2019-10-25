Глава МИД России Сергей Лавров 10–11 ноября посетит Армению.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, в рамках визита будет подписан меморандум, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, созданные на деньги Пентагона.

Издание отмечает, что Россия неоднократно критиковала США за «военную медико-биологическую активность» у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

Другой источник подтвердил газете, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. Особое беспокойство Москвы вызывает расположенный близ Тбилиси Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

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