Жить в условиях эмоционального шантажа крайне опасно. Что делать, если вам так «повезло» и в вашей семье есть такой шантажист? Давайте разберемся.

В последнее время живу как в аду, ощущение, что пожизненно перед всеми виноват. Живем вчетвером: я, жена, сын-школьник и моя пожилая мама. Полгода назад я изменил жене на корпоративе. Она об этом узнала и теперь постоянно давит на меня: «Тебе никогда не загладить свою вину!» Делает все только так, как нужно ей, не спрашивая моего мнения. Мама в последнее время много болеет, и если ей кажется, что я не так себя повел или недостаточно уделил ей внимания, тут же хватается за сердце: «Сделай так, иначе все закончится инфарктом!» Сын давит на мое чувство долга, чтобы выпросить дорогой планшет или телефон: «У всех ребят есть, а я как нищий!» Как жить в такой атмосфере? У меня чувство, что я потерял самого себя.

Павел, 41 год, Тула.

Павлу не позавидуешь, он столкнулся с тремя эмоциональными шантажистами сразу: жена играет на чувстве вины, сын – на ответственности, мать – на сыновней любви. Эмоциональный шантаж – это самый примитивный и болезненный вид манипуляции. Мы нередко слышим от своих любимых, друзей, детей или коллег: «Раз ты так, то я этак. И пеняй на себя!», «Докажи мне свою любовь – сделай, как я прошу» и т. п. Конфликты в результате подобных ультиматумов возникают даже в самых крепких отношениях.

Не стоит считать всех чудовищами, чаще всего люди прибегают к грубой эмоциональной силе неосознанно. Родители часто пытаются воздействовать на детей именно манипулированием: «Будешь плохо себя вести, не буду тебя любить!» Повзрослев, мальчики и девочки уже и сами учатся шантажировать: «Если ты не сделаешь то-то, значит ты меня не любишь!» Есть люди, которые предпочитают открыто и честно обсуждать все конфликтные ситуации, учитывая интересы двух сторон, а есть те, которым все равно, какими методами, лишь бы «победить». Как ни странно, но часто шантажиста «создает» жертва, уступая ему. И такой метод получения своего закрепляется.

Как распознать эмоционального манипулятора?

Поддаваться шантажу, как бы сильно вы ни дорожили отношениями, будет вам дороже. Шантажист почувствует свою силу и будет вами манипулировать ежедневно. Если вас шантажируют, вам надо научиться противостоять этому. Сначала научитесь четко распознавать в поведении близких «эмоциональный прессинг». Ответьте на вопросы, делают ли близкие люди следующее:

Обещают усложнить вашу жизнь, если вы не будете выполнять их требования?

Угрожают порвать отношения, если вы не уступите им?

Говорят, что будут безразлично относиться к своему здоровью или наложат на себя руки?

Выглядят подавленными, когда вы не делаете то, чего от вас хотят?

Постоянно игнорируют/не учитывают ваши нужды и желания?

Раздают щедрые обещания, связывая их выполнение с вашим «правильным» поведением, но редко их выполняют?

Обвиняют вас в эгоизме, невнимании, жадности, бесчувственности, отсутствии заботы, если вы не делаете того, что им нужно?

Осыпают вас похвалами, когда вы уступаете, и обижаются, когда вы делаете по-своему?

Взывают к чувству гордости, самоуважения, профессиональной компетенции?

Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, вас шантажируют!

Типы шантажистов

«Каратель». Его девиз: «Если ты не сделаешь этого – пожалеешь!»

Может кричать, может молчать, но в любом случае его гнев выплескивается на того, кто не сделал требуемого.

«Самопожертвователь». Поворачивает угрозы на себя, говоря о том, что сделает с собой, если мы не уступим.

«Мученик». Искусно перекладывает вину за свое состояние на вас. Прямо не угрожает, но всем видом дает понять, что в его беде виноваты вы и только от вас зависит, как он будет жить.

«Искуситель». Сулит много всяких радостей, если вы будете делать все, как он хочет, но редко исполняет обещанное.

Шантаж или нет?

Если люди искренне хотят решить конфликт с выгодой для обеих сторон, они: откровенно разговаривают о конфликте; интересуются вашим настроением и заботами; интересуются, почему вы отказываетесь дать им то, что им нужно; принимают ответственность за свою часть конфликта.

Если же первоочередная цель человека – победа над вами, он: пытается вас во всем контролировать; игнорирует ваши протесты; настаивает, что его мотивы и поведение важнее ваших; избегает разговоров о собственной ответственности в решении проблемы.

Как могла бы повести себя жена автора письма, узнав об измене, чтобы это не было эмоциональным шантажом даже спустя некоторое время? Сказать: «Я очень зла на тебя, но готова один раз простить и не напоминать тебе об этом. Но предупреждаю: для меня жить с неверным мужчиной неприемлемо, я перестану уважать себя, поэтому, если это повторится еще раз, я с тобой разведусь. Ты согласен?»

Здесь жена правильно расставила свои границы, дав мужу понять, где именно они пролегают. Она: определила свое положение; заявила, чего она хочет; сказала, что она принимает, а что – нет; дала мужу возможность сделать выбор: согласиться на ее условия или нет.

Данная установка границ не имеет ничего общего с принуждением, психологическим давлением или постоянными обвинениями человека в неполноценности.

Как вести себя с шантажистом?

Никогда не торопитесь с ответом. Избегайте категоричных «да» и «нет». Слабость шантажиста в том, что он выкладывает все козыри сразу. Пригрозил: «Не сделаешь это, нашим отношениям конец!» – и все, больше ему вас напугать нечем. Парируйте неопределенностью и рассудительностью: «Я тебя услышал(а), но мне требуется время все обдумать».

Держите себя в руках. Дайте понять, что вам не безразличен исход конфликта и дороги ваши отношения, но вместе с тем демонстрируйте спокойствие и рассудительность. Только тогда ваши аргументы охладят накал ситуации.

Эмоциональный бунтарь, действуя неосознанно, либо вовсе не понимает, что причиняет вам боль, либо не верит в это. Спокойно, без нервов расскажите вымогателю, как выглядит его поведение со стороны и сколько страданий вам это доставляет. Ни один человек не готов открыто признать, что он сознательно причиняет боль своим близким. Если ваши доводы будут убедительны, вымогатель сам откажется от угроз, согласится на переговоры и партнерский выход из конфликта.

И главное, никогда не уподобляйтесь шантажисту, не отвечайте угрозой на угрозу. Приумножая ультиматумы: «Тогда я тоже впаду в депрессию, и мы еще поглядим, кому будет хуже!», вы только усугубите конфликт, доведя его до абсурда. Борьба двух шантажистов априори проиграна обоими – помните об этом.

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