По данным Всемирного общества здравоохранения, депрессия — одно из самых распространённых расстройств психики. Мужская депрессия отличается от женской: протекает тяжелее и имеет непредсказуемые последствия. Есть несколько признаков, по которым можно распознать депрессию у мужчины, чтобы вовремя обратиться к специалисту, объясняет издание «Вокруг света».

1. Плохое настроение

Плохое настроение бывает у каждого. С самого утра всё может идти наперекосяк, так бывает. Здоровый человек спокойно переживёт неприятные моменты. Если у мужчины депрессия, мелкие неприятности могут выбить из колеи надолго. Наслаиваются гнев, усталость, отсутствие аппетита или даже физическая боль. Раздражение может затянуться на целый день.

Хроническое напряжение и работа на сверхскоростях зачастую не оставляют возможности восстанавливаться. Мужчина, чтобы не обрушиваться лавиной на домашних, выбирает стратегию дистанцирования. Это попытка защитить семью от себя же и способ общения с миром и собой. Постепенно складывается привычка жить таким образом.

Депрессия — барьер, ограждающий запас чувств, положительных и отрицательных. Это сигнал, что пора пересмотреть что-то в своей жизни, научиться ежедневно находить время на отдых и радости, составлять график работы с учётом отдыха, повышать эмоциональную компетентность и учиться выражать чувства в семье.

Злость, вызванная депрессией, не пройдёт за ночь, поскольку заболевание затрагивает сложные зоны мозга, отвечающие за стабильность настроения и контроль над эмоциями и памятью.

2. Гнев без повода

Депрессия прорывает броню мужественности и эмоциональной сухости. Мужчины считают депрессию чем-то постыдным, присущим только слабым. Горечь и тоска в мужчинах трансформируются в гнев, часто без веской причины. Желание причинять боль, физическую или эмоциональную, бросать вещи, кричать на окружающих без повода — это проявления депрессии.

Депрессия сопровождается упадком сил и потерей радости от жизни. Мужчина крайне болезненно переносит упадок, на общение нет сил, поэтому человек может отталкивать близких. Не находя возможностей для самостоятельного улучшения своего состояния, мужчина двигается по древнему эволюционному реактивному пути. Это агрессия и обвинение близких.

Всем людям свойственно обвинять других и проявлять агрессию, когда им длительное время плохо. Такая реакция, хоть и причиняет боль близким, является нормальной во время депрессии. Организм пытается отрегулировать состояние через эмоциональные и аффективные реакции. Хуже, если их не будет и человек просто замкнётся в себе. Это означает, что депрессивный эпизод затягивается и переходит в хроническую фазу, так называемую большую депрессию.

Многие мужчины в депрессии чувствуют, что теряют мужественность, поэтому изо всех сил стараются вести себя «по-мужски», нарочито грубо. Но гораздо больше мужества требуется, чтобы признать проблему.

В начале 60-х годов американский психиатр Аарон Т. Бек разработал когнитивную модель депрессии. Он предположил, что у человека появляется триада негативных мыслей: о себе, своём мире и будущем. То есть человек встречается с собственным бессилием, поскольку не в состоянии изменить эти три аспекта. Пережить бессилие непросто, оно неотделимо от смирения.

Злость (агрессия) — это энергия, направленная на изменение. Оказавшись в ситуации бессилия, мужчина начинает злиться, чтобы что-то поменять. У него ничего не получается. Человек сильно заряжён, его переполняют чувства, поэтому проявления злости несоразмерны ситуации. Окружающим кажется, что это гнев без причины. Но причина есть, и она скрыта от самого гневающегося глубоко в бессознательном.

3. Глупые поступки

Мужчинам в депрессии свойственно совершать безрассудные поступки. Это снова проявления «мужского кода». Когда мужчина не находит сил и слов, чтобы выразить эмоции, он делает глупости. Плохо, что часто они опасны как для самого мужчины, так и для окружающих. Езда с превышением скорости, драки, азартные игры и, конечно, алкоголь.

Безрассудства совершаются по нескольким причинам. Во-первых, это желание заменить негативные эмоции новыми яркими и сильными событиями. Зачастую эти действия обусловлены снижением ответственности за происходящее — это такое забытое чувство из детства, когда можно было «начудить» и сбежать.

Во-вторых, депрессия всегда связана с утратой интереса к жизни и её смысла. Когда мужчина не видит стимула и мотивации, действительность ему безразлична.

В-третьих, для мужчины очень важна самореализация. Его толкает на приключения отсутствие веры в себя, ощущение собственной ненужности. Переживания заставляют мужчину ходить по грани и искать выход из депрессивного круга, чтобы вновь почувствовать жажду жизни.

Время от времени глупости совершают все, но если период бесшабашности затянулся, стоит обратиться к врачу.

4. Зависимость от алкоголя и наркотиков

Примерно 20–25% мужчин в депрессии испытывают проблемы с алкоголем или наркотическими веществами. Алкоголь многим кажется выходом из сложной ситуации. Пара стопок, вброс дофамина в кровь — и вот уже заботы уходят на второй план и кажется, что жизнь налаживается.

На самом деле алкоголь — плохой антидепрессант. Проблемы только усиливаются, ухудшается самочувствие. Портится сон и настроение, накапливается стресс, снова появляется желание выпить. И так по кругу до бесконечности.

5. Усталость

Депрессию можно узнать по нарушению сна: хочется спать, но до утра мучает бессонница. Такое состояние и здорового человека доведёт до белого каления. Причины проблем со сном кроются в голове. Мозг не отдыхает ночью, а продолжает гонять мысли, чаще всего негативные. Стресс растёт. Бессонница ведёт к усталости, потере аппетита, раздражительности и гневу. Это однозначный повод обратиться к врачу.

6. Нетерпимость к другим

Мужчина в депрессии видит мир в чёрных тонах. Люди вокруг раздражают и выводят из себя, даже близкие и ещё вчера любимые. Хочется завернуться в кокон и послать весь мир к чёрту. В некоторых случаях мужчины в депрессии не только отталкивают близких, но и винят их в своих неудачах и проблемах.

Мужчины проявляют злость более свободно. Им не прививают с детства мысль, что злиться некрасиво, как это часто бывает по отношению к девочкам. Именно поэтому с открытым проявлением гнева и злости мужчин мы сталкиваемся чаще.

Обычно после направленных на родных вспышек злости человек чувствует сильную вину. Это явный признак того, что на самом деле злость перенаправлена с настоящего объекта на более удобный и доступный. То есть на близких.

Очень важно понять, кто этот реальный объект, это уже полдела. Затем важно осознать, почему на него небезопасно злиться, что мешает проявлению этих чувств. Следующий шаг — выразить свои чувства. Но там, где это невозможно и небезопасно по каким-либо причинам, полезно дать волю воображению. Можно написать и разорвать на мелкие кусочки гневное письмо, проговорить наедине с собой всё, что тревожит, сходить в спортзал и побить грушу. Методов очень много, можно сочетать разные, чтобы выбрать самый эффективный. После этого в семье станет намного меньше напряжения и ссор.

7. Снижение либидо

Секс повышает настроение, но в качестве лечения депрессии у мужчин не подходит. До 75% мужчин испытывают проблемы с либидо из-за депрессивного состояния. И это один из явных сигналов о том, что что-то не так, особенно в молодом возрасте. В таком случае поможет только обращение к специалисту.

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