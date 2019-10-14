Работа в офисе приводит к проблемам с психикой, сердцем, репродуктивными функциями и здоровьем в целом. Болезни «офисного планктона» изучили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

На первом месте среди проблем работы в офисе — плохой воздух, в основном из-за неправильно сделанной вентиляции, постоянно работающих компьютеров и большой скученности персонала. Второе место в рейтинге проблем ударников офисного труда занимают психологические — это неврозы и тревожность, вызванные хроническим стрессом, страхом потерять работу и плохим «климатом» в коллективе, передает агентство «Росбалт».

Далее следуют болезни сердечно-сосудистой системы, во многом обусловленные как раз психологическими проблемами. Замыкают список проблемы с репродуктивной функцией и болезни опорно-двигательного аппарата. И то, и другое, по словам ученых, объясняется сидячим образом жизни офисных работников.

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что для решения хотя бы малой части всех этих проблем со здоровьем офисным работникам нужно каждый час выделать 15 минут и ходить, прыгать и разминаться, нагружать мышцы. Также необходимо почаще пить воду или чай, чтобы снижать нагрузку на почки и восстанавливать сосуды.

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