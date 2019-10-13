Бывший агент ЦРУ Джейсон Хансон (Jason Hanson) в своей книге «Защити себя по методике спецслужб» рассказывает о том, какие шпионские приёмчики можно применить в обычной жизни. Например, как научиться распознавать ложь. Как пишет «Лайфхакер», эти инструменты помогут вам, когда вы захотите выяснить правду и вывести лжецов, воришек, изменщиков и лицемеров на чистую воду.

Перед тем как пытаться выявить лжеца, установите линию отсчёта. Вам нужно знать, что составляет норму для человека, а что — нет. Допустим, вы решили, что некая дамочка поцарапала вашу машину на парковке. Вы задаёте ей вопрос, и она начинает проявлять признаки лжеца, например супервозмущение. И вы решаете: «Точно, это она!». Но вполне возможно, что дамочка сама по себе очень нервная и беспокойная и всегда ведёт себя именно так.

Вам нужно выяснить, как реагирует человек в спокойном для себя состоянии, а уже потом применять описанные ниже приёмы.

1. Непрямой ответ

Первый признак лжи — уклонение от прямого ответа на вопрос. Допустим, вы спрашиваете: «Это ты украл компьютер из офиса?» — и слышите в ответ: «Да как ты мог меня вообще заподозрить? Я только вышел с больничного и не могу поднять даже свой бумажник, не говоря уже о том, чтобы вынести целый компьютер». Ещё лжец может начать говорить, что он самый добропорядочный человек в мире, или старший по подъезду, или был старостой в университете, или дружит с участковым.

Честный человек не будет перечислять все причины, по которым ему можно верить, а просто ответит на вопрос.

2. Религия

Человек, которому нечем крыть, пойманный на лжи, может попытаться оправдываться религией. Например, если потенциальный вор начинает возмущаться и выдавать фразы типа «Да как вы могли подумать, что я мог что-то украсть! Я же мормон! Мормоны не пачкают руки воровством», то велика вероятность, что перед вами — мормон с двойными стандартами.

3. Ноги

Многие наивно думают, что лжеца легче всего распознать по его лицу, но не тут-то было! Гораздо больше информации выдают ноги человека. Наверняка у вас бывали такие ситуации. Вы сидите рядом с человеком и задаёте ему провокационный вопрос. В ответ на это он начинает подёргивать ногами. Скорее всего, это означает, что он лжёт.

Кстати, не забывайте о точке отсчёта во всех случаях. Есть люди, которые почти всегда подёргивают ногами при разговоре.

Ноги выдают нас очень часто. По тому, в какую сторону направлена подошва, можно узнать, куда человек хочет отправиться. Если вы разговариваете с человеком, а его ноги смотрят на дверь, то вполне вероятно, что он хочет уйти.

Работников таможни тоже учат наблюдать за ногами. Если во время разговора с работником ноги направлены на него, то человеку скрывать нечего. А если ступни обращены к выходу, то таможенник может заподозрить, что дело нечистое.

4. Обездвиживание

Джейсон в книге рассказывает такую ироничную (и жизненную, кстати) историю. Однажды он летел в самолёте и вдруг кто-то из пассажиров… выпустил газы. Причём очень смачную порцию. Все начали оглядываться и искать этого хулигана. И только один человек замер на месте как вкопанный.

Джейсон сразу догадался, что это он. Лжецы часто ведут себя как черепаха в испуге: втягивают голову в панцирь и не двигаются.

5. Слишком искренний взгляд

Многие думают, что если человек начинает опускать глаза в пол, то он врёт. Это не так. У человека может быть десяток причин смотреть вниз. Смущение, например.

Представьте: вас вызывает начальник и спрашивает, куда подевались отчёты. Вы не знаете, куда они делись. Опускаете вниз глаза. Само положение такое, что для вас это нормальная реакция. Особенно если учесть, что вас песочит начальник, а вы подчинённый.

Выдать же лжеца может, наоборот, слишком честный и искренний взгляд. Если человек смотрит вам прямо в глаза, чересчур прямо и искренне, это может означать, что он врёт.

6. Гиперреакция

Многие лжецы реагируют на обвинение их во лжи слишком эмоционально. Цель гиперреакции в том, чтобы заставить вас испытывать чувство вины за своё подозрение. Например, одна дама заподозрила, что муж ей изменяет. Она напрямую задала ему вопрос об измене, и тут он взорвался. Он был так возмущён её предположением, что вопил несколько минут без остановки. Хватался за сердце и говорил: «Как ты вообще могла такое подумать!». Через пару дней выяснилось, что жена была права.

7. Преступление и наказание

Была такая история. Из кассы ресторана украли 50 000 рублей. Для того чтобы выяснить, кто украл, сотрудникам дали анкету. В ней был вопрос: «Какого наказания заслуживает этот человек?». Все сотрудники написали что-то типа «Уволить». И только один ответил: «Люди порой ошибаются. Этого человека надо строго-настрого предупредить, чтобы подобное никогда не повторялось». Как правило, люди, которые виноваты, считают, что наказание должно быть мягче.

Ну и напоследок: помните, что все эти приёмы не дают вам стопроцентной гарантии распознавания лжеца.

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