Участником массовой драки в ночном клубе Лондона стал восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт. Знаменитый спортсмен нанес несколько ударов, защищая своего приятеля, сообщает агентство «Росбалт».

Отношения в клубе выясняли 30 человек. Серьезных травм никто из них не получил.

Напомним, Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Ему принадлежат никем пока не побитые рекорды — Болт пробегал дистанции 100 метров за 9,58 секунды и 200 метров 19,19 секунды. Бегун завершил карьеру в легкой атлетике в августе 2017 года, затем пытался стать футболистом, но в январе этого года окончательно объявил о завершении карьеры.

Minval.az