Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему подарил президенту России Владимиру Путину книгу бывшего российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Владимира Казимирова «Мир Карабаху». Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

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«Поскольку это стало предметом обсуждения, разъясню: я подарил президенту России Владимиру Путину книгу бывшего российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Владимира Казимирова «Мир Карабаху». Книга не “проармянская”. Казимиров просто занимался карабахской проблемой в 1992-1996 гг., приложил большие усилия для подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году и в своей книге свидетельствует о ряде важных нюансов карабахского конфликта, которые, к сожалению, забыты», — важно написал Пашинян.

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