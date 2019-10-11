У встреч глав государств — свои правила. В том числе и в такой деликатной сфере, как подарки. Еще накануне встречи дипломаты-«шерпы» договариваются, что и кому подарят, «внутренние правила» четко регламентируют, останется ли этот презент в личной собственности или пойдет в «спецхран», а требования протокола четко предписывают, когда, где и при какой церемониальной мизансцене соответствующий презент будет вручен. Разного рода «экспромты» здесь не приветствуются.

Не беремся судить, растолковал ли кто-нибудь эти тонкости Николу Пашиняну. Но на саммите СНГ «народный премьер-министр» Армении в очередной раз отличился. Никол Владимирович вознамерился…подарить Владимиру Путину книгу небезызвестного Владимира Казимирова «Мир в Карабахе». И теперь ереванские источники вполне официально растиражировали видео, для которого эпитет «унизительное» слишком мягкий. Сначала Никол Владимирович со свитой «занимает позицию» у двери, откуда должен появиться Владимир Путин, и показывает своему оператору казимировский опус. Затем, когда появляется президент России, едва ли не бегом старается его перехватить (чем живо напоминает недавние «гонки кортежей» в Ереване), пристраивается рядом с Путиным, который не обращает на него ни малейшего внимания, но все же умудряется передать российскому президенту книгу Казимирова…

Здесь, конечно, уместно спросить: и что? Чего таким образом пытался добиться Никол Пашинян? Он свято верил, что «книга — лучший подарок», и не сомневался, что таким образом загладит все свои грехи перед Кремлем? Надеялся, что Владимир Владимирович, получив из его рук опус Казимирова, обязательно его прочитает, «впечатлится» и «перечеркнет» все нынешнее сближение с Баку? Гадать об этом можно долго. Но в реальности получился у Никола Владимировича очередной позор. Который весьма относительно можно списать на его неопытность в политике.

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