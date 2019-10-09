Группа азербайджанцев, обратившихся за предоставлением им статуса беженцев в Германии, готовится подать в суд на компанию ASB этой страны.

Причиной этому послужило отношение к обратившимся за предоставлением убежища, размещенным в 2016 году в здании старой школы в городе Ахлен (Westfalen), Северный Рейн-Вестфалия и используемой как лагерь для беженцев, передает Report.

Так, фирма ASB зарегистрировала ищущих убежища лиц по номерной системе, используемой в нацистской Германии в лагерях заключенных. Номер каждого человека был нанесен на бумажные браслеты, которые нужно было носить на запястьях.

В жалобе, которую планируется подать в суд через адвоката, особо подчеркивается нечеловеческое отношение сотрудников ASB к беженцам и мигрантам.

После подписания жалобы истцами она в ближайшее время будет подана в суд города Мюнстер.

Отметим, что школьное здание, используемое в 2014-2017 гг. в городе Ахлен как лагерь для беженцев, был закрыт на основе жалобы местных жителей. Суд города Мюнстер вынес решение о сносе здания.

Minval.az