В Китае оставленный без присмотра в зоогостинице кот спарился с пятью кошками и затем попал под капельницу.

Кота Сяопи породы русская голубая сотрудники зоогостиницы выпустили погулять, хотя хозяин предупредил, что самец не кастрирован, передает газета «Известия».

«Между 22:40 вечера и 5:00 мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения», — заявил хозяин кота.

Утром плохо почувствовавшему себя животному пришлось ставить капельницу с глюкозой.

Отмечается, что персонал гостиницы извинился перед мужчиной и компенсировал затраты на ветеринара, также компенсация ждет хозяев забеременевших кошек.

Minval.az