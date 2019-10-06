Российский космонавт Александр Скворцов рассказал об удобстве сна в невесомости на пресс-конференции, посвящённой новичкам-космонавтам.

— В невесомости очень удобно спать, не надо переворачиваться с боку на бок, всё время находишься в лёгком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна, будто проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься, чаще всего — под будильник, — поделился Скворцов (цитата по «Лайфу»).

Космонавт уточнил, что не помнит, видел ли он раньше сны, но во время третьего полёта они ему периодически снятся.

А вот его коллега Олег Скрипочка заявил, что его редко посещают сновидения и в невесомости, и на Земле из-за постоянных нагрузок.

— Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты, — сказал он.

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