На улице турецкого города Стамбул прохожий заснял на видео интересную сцену. Кот видит бегущую крупную мышь и бросается за ней. Он уже хватает ее за хвост, как вдруг загнанный в угол грызун неожиданно меняет стратегию: поворачивается и атакует, с шипением наскакивая на врага, превышающего его размерами в десятки раз. Кот в крайнем замешательстве отступает и остается без ужина. Одержавшая победу мышь бежит к ближайшей стене и ныряет в щель — под смех человека-оператора, пишет издание «Факты».

А мелкий хищник в полном шоке остается на месте, явно не понимая, как такое могло произойти.

Minval.az