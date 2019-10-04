Агентство Bloomberg утверждает, что нам нужен более точный способ определять уровень благосостояния людей. Слово «миллионер» слишком универсально, оно подходит и для людей с квартирой в собственности, и для тех, кто чуть-чуть не дотягивает до статуса миллиардера. Та же проблема со словом «миллиардер»: если ты неизвестный региональный бизнесмен, состояние которого оценили в миллиард с копейками, тебе очень далеко до Джеффа Безоса или Билла Гейтса. Если продвигаться ниже по шкале, язык становится еще менее приспособленным: нет специальных слов, которые бы обозначали людей с состоянием в тысячи или сотни долларов, хотя именно к этой категории относится большинство людей в мире.

Как пишет «Спарк», Bloomberg предлагает решение – шкалу оценки чистых активов с 14-ю числовыми значениями, от -2 до 11. Самая немногочисленная группа 11, здесь всего два человека: Джефф Безос и Билл Гейтс, состояние которых оценивается выше $100 млрд, то есть 10 в одиннадцатой степени. Два человека в этой категории могут позволить себе путешествия в космосе и цели вроде победы над полиомиелитом.

Следующая ступень – это 10, то есть 10 в десятой степени – люди с состоянием более $10 млрд. Таких в мире всего 150 человек, их имена тоже широко известны. Дальше идет индекс 9, состояние этой категории людей превышает $10 в девятой степени, то есть миллиард долларов. В мире примерно 2,7 тыс. таких людей.

Классификация выглядит следующим образом:

Minval.az