Консультант по маркетинговой стратегии и брендингу, преподаватель маркетинга и общественных коммуникаций в Университете Тафтса, Саффолкском университете, колледже Эмерсона и колледже Смита, Дори Кларк на страницах издания Harvard Business Review рассказывает о способах перезагрузки карьеры. «Минвал» приводит ее мысли без сокращения.

Многие профессионалы на пике своей карьеры задумываются о смене работы, но их пугает одна только мысль — отказаться от достигнутых высот и начать все с нуля. И такие люди остаются (зачастую неудовлетворенными) на прежних своих должностях. Однако в книге «Персональный ребрендинг» я рассказала, как сменить место работы или даже профессию, не утратив при этом своего статуса. Можно подойти к этой задаче творчески, используя свой многолетний профессиональный стаж в другой сфере деятельности. Вот три способа с пользой применить накопленный опыт.

Используйте эффект ореола. Уже в 1920-е годы исследователи установили, что большинство людей чувствительны к эффекту ореола, то есть воспринимают других либо как только хороших и профессиональных, либо как исключительно плохих и некомпетентных — черное и белое без оттенков на основе первого впечатления. Это нередко ведет к эвристическим ошибкам — подлинные возможности человека остаются незамеченными, зато вы — как опытный карьерист — можете использовать эту человеческую слабость в своих интересах.

Если вы добились успеха в какой-то одной области, вас будут воспринимать как идеального кандидата и в других сферах. Посмотрите на то, каких высот достигают в политике известные актеры вроде Арнольда Шварценеггера или же спортсмены в мире бизнеса — например, прославленный скейтбордист Тони Хоук.

Используйте свои преимущества. Как опытный профессионал вы¸ скорее всего, обладаете двумя преимуществами, которых нет у более молодых карьеристов — деньгами и связями. Составьте список того, что еще у вас есть, и подумайте, как это использовать. Если вы накопили денег про запас и какое-то время можете обойтись без зарплаты, то пойдите работать волонтером в организацию, цели которой вы разделяете, и таким образом приобретете ценный опыт, а затем, возможно, получите и приглашение на уже оплачиваемую работу.

Даже если вы расстаетесь с той сферой деятельности, где сделали себе имя, ваши знакомые или коллеги, вероятно, имеют налаженные контакты с ключевыми игроками вашей новой отрасли и могут им вас представить. В любом городе самые успешные профессионалы общаются в клубах и на благотворительных мероприятиях. Вы можете посмотреть в профиле LinkedIn или выяснить в непринужденной беседе, кого ваши друзья знают в интересующей вас отрасли и с кем могут познакомить.

Ваши нынешние знакомства помогут вам осуществить карьерный поворот — расхвалят вас перед новыми коллегами, устранив любые сомнения по поводу применимости ваших навыков в иной сфере. Например, может возникнуть вопрос: годится ли бывший финансист на роль исполнительного директора некоммерческой организации? Но если у вас найдется друг, который будет ревностно вас отстаивать и превозносить ваше умение налаживать контакты с людьми, вам по крайней мере назначат встречу.

Ищите должности, для которых наличие опыта не так уж и важно. Безусловно, вы опасаетесь, что на высокую должность не возьмут человека без успешного опыта работы в данной сфере, и по большей части так оно и есть, однако бывают и исключения. Когда компания переживает кризис и традиционные методы ведения бизнеса не помогают, тут-то и появляется потребность пригласить на должность топ-менеджера человека со стороны. Если у него совсем нет профессиональных знаний, то это, конечно, рискованная кандидатура. Такой горе-управленец может все разрушить. Но вполне возможна и обратная ситуация: согласно исследованию профессора Гарвардской школы бизнеса Гаутамы Мукунды, руководитель из совершенно другой сферы зачастую оказывается наилучшим кандидатом. Он может реанимировать гибнущую компанию или разработать новую дерзкую стратегию.

Если вы сумеете доказать, что отсутствие профессионального опыта в той или иной сфере деятельности с лихвой компенсируется теми навыками, которые вы приобрели в других областях, то вполне можете оказаться желанным кандидатом на высокий пост. На заре своей карьеры я пришла устраиваться на работу исполнительного директора в некоммерческую организацию, популяризировавшую велоспорт. В велосипедах как таковых я ничего не смыслила и не помнила даже марку своего собственного, зато сказала совету директоров: «Я налажу контакты со СМИ и связи с общественностью, то есть то, что вашей организации как раз и недоставало». И это прозвучало убедительно, меня взяли на работу.

Никто не стремится выбросить на свалку истории свою карьеру, но если от перехода на другое место вас удерживает только страх утратить свой профессиональный статус и начать все с нуля, то присмотритесь: три моих совета помогут вам перевернуть страницу и начать писать новую главу в книге жизни.

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