В Харькове проходит акция протеста против согласования властью «формулы Штайнмайера». Об этом, как сообщает «Корреспондент», сообщают очевидцы в соцсетях.

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Протестующие собрались возле палатки «Все для победы» на площади Свободы.

#Харків на майдані Свободи розпочалася акція «Ні капітуляції!»

Традиційно розпочали з Гімну України pic.twitter.com/UB8jH9JofR — IT Sector Харків (@itsector) 2 октября 2019 г.

«Харьков активно участвует во всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции и против сдачи интересов украинских национальных интересов», — говорится в сообщении организаторов акции.

Minval.az