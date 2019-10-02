В Харькове проходит акция протеста против согласования властью «формулы Штайнмайера». Об этом, как сообщает «Корреспондент», сообщают очевидцы в соцсетях.

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Протестующие собрались возле палатки «Все для победы» на площади Свободы.

«Харьков активно участвует во всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции и против сдачи интересов украинских национальных интересов», — говорится в сообщении организаторов акции.

Minval.az