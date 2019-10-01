Активисты националистических партий и организаций вечером 1 октября собрались на акцию «Нет капитуляции», которая проходит возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве. Трансляцию ведет телеканал «Наш».

Поводом к акции стало подписание украинской делегацией на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера», определяющей условия проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Подписание «формулы Штайнмайера» не означает, что на Донбассе пройдут местные выборы «под дулами пулеметов», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Minval.az