Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба правительства.

Токаев выразил благодарность за теплый прием и добавил, что «смотрит заинтересованными глазами на жизнь армянского народа».

«Я рад, что Ереван продолжает развиваться, он один из самых красивых городов, которые я видел. Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое», — заявил он.

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Президент Казахстана также отметил важность шагов по увеличению объемов торгового оборота и в этом контексте согласился с Пашиняном в том, что необходимо активизировать деятельность армяно-казахской межправительственной комиссии.

Стороны коснулись также процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Пашинян поблагодарил Казахстан за «сбалансированную позицию» в вопросе Нагорного Карабаха.

Minval.az