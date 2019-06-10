Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на пресс-конференции рассказал о своем видении развития взаимоотношений с Арменией.

«У нас очень много общего с Арменией с точки зрения истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество. Не сомневайтесь, что с нашей стороны, со стороны Казахстана, будет делаться все возможное, чтобы укреплять сотрудничество», — цитирует Токаева издание Forbes-Казахстан.

Minval.az