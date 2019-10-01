Корабль наркоторговцев затонул у берегов Колумбии: мужчины оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители колумбийского Военно-морского флота обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Пострадавшие объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане, держась за черные пакеты с наркотиками.

Преступников подняли на сушу и оказали медицинскую помощь. Полиция осмотрела многочисленные пакеты и нашла внутри 1,2 тонны кокаина. Мужчин немедленно арестовали и взяли под стражу. По данным местной прессы, их подозревают в обороте наркотиков.

На данный момент неизвестно, выдвинуты ли против них официальные обвинения. Отмечается, что один человек с затонувшего судна бесследно исчез. ВМФ ведет поиски.



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