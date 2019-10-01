Вы когда-нибудь встречали пожилую пару, которая выглядит так, словно пара молодых влюблённых? В этой статье «Лайфхакер» расскажет вам о секретах, которые помогают им сохранить отношения на многие годы.

У большинства счастливых пар есть причины, благодаря которым они вместе все эти годы. Сегодня об этих причинах слишком многие из нас забыли.

Что же, давайте вспомним.

1. У них есть общие интересы, и они находятся в постоянном поиске вещей, которые смогут заинтересовать их обоих

Общие интересы — это то, что сближает людей. А счастливые пары нацелены на то, чтобы найти ещё больше занятий и тем для разговоров, которые будут интересны обоим.

Общие интересы и занятия не должны быть чем-то из области фантастики. Иногда достаточно того, что вы оба любите посмотреть вечером фильм в обнимку.

Вспомните, ведь общие интересы, чувство, что с вами человек, который вас понимает, — именно это когда-то привлекло вас в вашем партнёре. А что теперь? А теперь вы слишком заняты, чтобы искать что-то, что может понравиться вам двоим.

Если вы будете продолжать отношения не как пара единомышленников, которая постоянно хочет учиться вдвоём и друг у друга, делиться своими интересами и искать что-то общее, а как два разных человека, которые непонятно почему и зачем оказались рядом, то вряд ли через энное количество лет кто-то увидит вашу пару и подумает о том, что у вас есть формула счастливых отношений.

2. Они ложатся спать вместе каждую ночь

Время перед сном — самое драгоценное, ведь именно тогда вы можете поделиться с близким человеком своими переживаниями и получить от него поддержку. Именно тогда вы можете почувствовать, что рядом с вами тот самый человек, который способен поддержать вас.

Многие пары сегодня живут по какому-то своему расписанию и забывают о том, как важно проводить время друг с другом. Даже вечером вместо того, чтобы быть рядом со своим любимым человеком, вы сидите, уткнувшись носом в телевизор, и смотрите очередную несмешную комедию. Лучше посмотрите этот фильм вместе с женой/мужем, обнявшись под одеялом, конечно же. Не забывайте, как все мы нуждаемся в человеческой теплоте и ласке.

3. Они никогда не ложатся спать, затаив обиду друг на друга

Счастливые пары отмечают, что это одно из главных правил.

Интервью с людьми, которые состоят в браке уже 50–60 лет, доказывают, что это не просто приевшееся клише — мораль намного глубже.

Если вы поссорились, поспорили, разозлили друг друга и при этом идёте спать, не выяснив отношения и не разобравшись в причинах и последствиях, то за один вечер вы можете разрушить то, что строили годами.

Поговорите друг с другом откровенно, выскажитесь сами и прислушайтесь к партнёру. Найдите компромисс и не забудьте сказать своей второй половинке, что любите и уважаете её, несмотря на все разногласия, ссоры, обиды и недомолвки, через которые вам придётся пройти.

Сегодня многие пары игнорируют это простое правило и отправляются спать, не выяснив отношения и затаив в сердце обиду. Если это происходит постоянно, то это первый сигнал к тому, что вы собственными руками рушите своё счастье.

4. Они обнимают и целуют друг друга в начале и в конце дня

Счастливые пары отмечают, что свой день они начинают с объятий и поцелуев и заканчивают так же. Психологи предполагают, что благодаря этому у обоих партнёров развивается чувство привязанности друг к другу, у них улучшается настроение, они начинают доверять друг другу и чувствовать себя в безопасности.

Очень часто современные пары забывают о важности объятий. Все настолько заняты своими делами-проблемами-заботами, что даже не вспомнят о том, что сегодня ни разу не поцеловали своего любимого человека. Отсутствие близости в конечном итоге приведёт отношения к краху.

5. Они доверяют друг другу

Доверие — это фундамент любых прочных отношений. Когда вы уверены в своём партнёре, вы можете положиться на него, знаете, что он всегда придёт вам на помощь, когда вы будете в этом больше всего нуждаться.

Сегодня, судя по всему, недоверие и постоянные подозрения — это неизменная часть любых современных отношений. Если так будет продолжаться и дальше, то такие отношения не только не принесут вам счастья, но и сделают из вас беспокойного параноика.

6. Они говорят «спасибо» вместо «мне жаль»

Счастливые пары всегда фокусируются на положительных, а не на отрицательных моментах.

Они не сожалеют. Они благодарят.

Сегодня очень многие любят указывать другому на его недостатки, при этом забывая, что сами они тоже далеко не идеальны. А люди, которые на самом деле любят друг друга, готовы мириться с недостатками. Вместо того, чтобы думать о минусах, сосредоточьтесь на плюсах вашего партнёра, ведь они у него, безусловно, есть.

7. Они радуются успехам друг друга

В счастливых парах нет понятия «твоё — моё», у них всё общее — как радости, так и горести. Они помогают друг другу постоянно двигаться вперёд, вдохновляют один другого на новые свершения.

Отношения — это не игра в одни ворота, а процесс, в котором необходимо постоянно поддерживать своего партнёра.

8. Они продолжают делать друг для друга приятные мелочи

Иногда в отношениях даже мелочи значат очень многое. Счастливые пары даже спустя много лет продолжают делать эти мелочи друг для друга: оставляют записки с самой простой и приятной фразой «Я люблю тебя» или могут выгулять собаку, если видят, что их любимый человек слишком устал для этого.

Сегодня мы забыли о том, насколько важны мелочи в отношениях. А ведь именно эти мелочи очень часто помогают нам почувствовать, что нас любят и заботятся о нас.

9. Они уважают чувства друг друга

Это не означает, что они всегда и во всём соглашаются друг с другом, но в любой ситуации они с уважением относятся к чувствам другого.

Обычная, казалось бы, фраза «Я понимаю, что ты чувствуешь» может стать волшебной и пресечь на корню многие недопонимания и разногласия.

У многих пар отношения напоминают перетягивание каната: каждый любой ценой хочет отстоять своё мнение и совершенно не хочет прислушиваться к другому. Как думаете, что выйдет из такого союза? Правильно, ничего.

10. Они не забывают о важности чувства юмора

Чувство юмора помогает счастливым парам выходить из неловких ситуаций и проще смотреть на мир.

О том, насколько важен юмор в отношениях, задумались уже очень многие, по этой теме даже проводятся ежегодные конференции.

Но сегодня многие современные пары путают юмор с сарказмом. Впадая в крайности, вы можете обидеть своего партнёра, даже сами того не желая.

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