В NASA напомнили, что все желающие могут подать заявки на то, чтобы их имя было доставлено на Марс на специальном микрочипе в 2020 году. Но стоит поторопиться — приём заявок заканчивается в 23:59 30 сентября по времени Вашингтона, пишет «Лайф».

Чтобы увековечить себя на Красной планете, надо указать имя, фамилию, страну, почтовый индекс и электронный адрес в регистрационной форме на сайте NASA. Затем появится «посадочный талон», который можно распечатать.

Данные нанесут на кремниевый микрочип и доставят на корабль «Марсоход-2020», который отправится в космос в следующем году.

Minval.az