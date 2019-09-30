В издательстве «Бомбора» выходит книга «Уоррен Баффетт. Танцуя к богатству!». Она представляет собой биографию инвестора в формате эссе, статей и историй из жизни, которую составил друг Баффетта колумнист Fortune Кэрол Лумис. Spark публикует отрывок из книги – письмо акционерам компании Berkshire Hathaway, в котором Баффетт разъясняет фундаментальные основы рынка. На примере вымышленной семьи Готрок легендарный предприниматель объясняет, как устроен рынок и где инвесторы теряют 20% своего заработка.

«Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами»

Для Berkshire и других владельцев американских акций было довольно несложно процветать в последние годы. Между 31 декабря 1899 года и 31 декабря 1999 года, если привести поистине долгосрочный пример, индекс Доу поднялся с 66 до 11497 пунктов (догадайтесь, какой ежегодный прирост необходим, чтобы показать такой результат; удивительный ответ в конце этой статьи). Такое огромное увеличение произошло по одной простой причине: за этот век американский бизнес удивительно процветал, и инвесторы использовали эту волну процветания. Бизнес продолжает процветать. Но теперь акционеры, благодаря целой серии неудач, в которых сами были виноваты, очень сильно сокращают доходы, которые реализуют из своих инвестиций.

Чтобы объяснить, как это происходит, необходимо начать с фундаментального закона: за некоторыми исключениями, такими как банкротство, когда потери компании переносятся также и на кредиторов, большая часть заработанного владельцами бизнеса в общем между нынешним днем и Судным днем — то, что в общем их бизнес заработает.

В действительности, покупая и продавая что-то, качественное или успешное, инвестор А может получить больше за счет инвестора Б. И да, все инвесторы чувствуют себя богаче, когда акции взлетают в цене. Но владелец может выйти из игры только тогда, когда кто-то займет его место. Если один инвестор продает по высокой цене, другой должен купить по высокой цене. Для владельцев как для целого здесь нет никакой магии — нет дождя денег из космоса, который позволит получить денег из компаний больше, чем заработали эти компании.

В действительности владельцы должны зарабатывать меньше, чем зарабатывает их бизнес из-за «фрикционных» расходов. Моя точка зрения: эти расходы сейчас настолько огромны, что акционеры зарабатывают гораздо меньше, чем это было всегда.

Чтобы понять, насколько эти расходы поднялись, представьте на секунду, что все американские корпорации принадлежат, и будут принадлежать, одной-единственной семье. Мы назовем их семейство Готрок. После оплаты налога на дивиденды эта семья — поколение за поколением — становится богаче благодаря общему количеству денег, заработанному их компаниями. Сегодня эта сумма составляет примерно $700 миллиардов ежегодно. Естественно, семья тратит некоторoе количество этих денег. Но та сумма, которую она накапливает, постоянно добавляет им преимуществ. В доме Готрок каждый становится богаче с одинаковой скоростью, и все находится в гармонии.

А теперь давайте предположим, что несколько разговорчивых Помощников приходят к семье и убеждают каждого из ее членов перехитрить родственников, купить определенные активы и продать другие определенные активы. Помощники — конечно, за определенную плату — любезно соглашаются произвести эти транзакции. Готроки все еще владеют корпоративной Америкой; сделки просто перераспределяют, кто чем владеет. Так что ежегодная прибыль семьи снижается, и она равна заработкам американского бизнеса за минусом оплаченных комиссий. Чем больше деятельности разводят члены семьи, тем меньше их доля прибыли и тем большие куски получают Помощники. Это понимают и сами Помощники: активность — их друг, и различными способами ее подталкивают вперед.

Через какое-то время большая часть членов семьи понимает, что дела не так уж хорошо идут в этой игре «выкупи у брата». И появляется еще один набор Помощников. Эти новички объясняют каждому члену клана Готрок, что сам по себе он никогда не перехитрит остальную семью. Они предлагают выход: «Наймите менеджера — да, меня, — и тогда эта работа будет выполняться профессионально». Эти Помощники-менеджеры продолжают использовать Помощников-брокеров, чтобы производить сделки; менеджеры могут даже увеличить их активность, что позволит брокерам еще больше процветать. В общем-то, еще большая доля прибыли теперь уходит этим двум классам Помощников.

Разочарование семьи растет. Каждый из ее членов теперь нанимает профессионалов. Однако в целом финансовая ситуация группы становится только хуже. Решение? Конечно, искать еще помощи.

Она появляется в форме финансовых планировщиков и организационных консультантов, которые вставляют свое веское слово, чтобы помочь Готрокам правильно выбрать Помощников-менеджеров. Одураченная семья только рада этой помощи. Теперь члены семьи знают, что не могут правильно выбрать ни акции, ни тех, кто будет выбирать акции. Можно задать вопрос, почему они решили, что смогут правильно выбрать консультанта? Но над этим вопросом Готроки не задумывались, а Помощники-консультанты, определенно, не позволяли им задуматься.

Теперь Готроки обеспечивают три класса дорогих Помощников, но обнаруживают, что их результаты ухудшаются, и приходят в отчаяние. Как только надежда кажется потерянной, четвертая группа — мы назовем их Гиперпомощники — появляется откуда ни возьмись. Эти дружелюбные ребята объясняют семье Готрок, что их неудовлетворительные результаты являются следствием того, что существующие Помощники — брокеры, менеджеры, консультанты — не слишком мотивированы и просто делают свою работу как формальность. «Что, — спрашивают новые Помощники, — можно ожидать от такой горстки зомби?»

Новоприбывшие предлагают сногсшибательно простое решение: платите больше денег. Переполненные самоуверенностью Гиперпомощники включают крупные пропорциональные платежи — вдобавок к несладким фиксированным вознаграждениям. Каждый член семьи должен прилично раскошелиться, чтобы по-настоящему перехитрить своих родственников.

Более наблюдательные члены семьи видят, что некоторые из Гиперпомощников на самом деле просто Помощники-менеджеры в новой униформе, с новыми притягательными именами, такими как хедж-фонды или прямой рынок. Новые помощники, однако, заверяют членов семьи Готрокс, что это изменение одежды очень важно, придает тем, кто ее носит, магические силы, как Кларку Кенту, когда он надевает костюм Супермена. Успокоенная этим объяснением семья решает все же платить.

Вот что именно происходит сегодня: рекордная доля заработков, которая могла полностью достаться владельцам — если бы они просто остались на своих местах, — теперь уходит все разрастающейся армии Помощников. Особенно дорого обходится недавняя мода на соглашения о доходах, по которым Помощники получают большие доли выигрыша, когда они умны или удачливы и оставляют членов семьи с большими потерями — и вдобавок с обязательством платить фиксированное вознаграждение, — когда Помощникам не везет, или они глупы или изредка мошенничают.

Учитывая приличное количество подобных соглашений — голова, то есть Помощник, забирает большую часть выигрыша; хвост, то есть Готроки, теряет деньги и еще платит за привилегию потерять — в таком случае эту семью скорее можно назвать ДУроки. Сегодня, по сути, фрикционные расходы семей различных уровней могут доходить до 20% от прибыли американского бизнеса. Другими словами, из-за обязательства платить Помощникам американские инвесторы в капитал в общем и целом будут зарабатывать только около 80% от того, что могли бы заработать, если бы просто сидели на своих местах и никого не слушали.

Очень давно сэр Исаак Ньютон сформулировал три закона движения, и это было гениально. Но таланты сэра Исаака не распространялись на инвестирование: он потерял большую сумму в так называемом «пузыре Южных морей», как он объяснял позже: «Я могу рассчитать движения звезд, но не сумасшествие людей».

Если бы он не был так травмирован этими потерями, сэр Исаак, может быть, пошел бы дальше и открыл четвертый закон движения: для инвесторов как целого прибыль уменьшается, когда движения на рынке увеличиваются.

Вот и ответ на вопрос, заданный в начале этой статьи: если говорить совсем точно, индекс Доу увеличился с 65,73 до 11497,12 в XX веке, и это соответствует прибыли в 5,3%, достигаемой ежегодно. (Инвесторы, конечно, еще получали дивиденды.) Чтобы достичь равного уровня доходов в XXI веке, Доу должен будет подняться к 31 декабря 2099 года до — приготовьтесь — именно 2011011,23 пункта. Но я готов принять и 2000000; за шесть лет с начала века индекс Доу — Джонса вообще не вырос.

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