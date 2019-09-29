В СССР большая часть депутатов избиралась из среды трудовых коллективов, и свои полномочия они осуществляли без отрыва от производства и не получая за это зарплату. Дважды в год делегаты съезжались на сессию Верховного Совета, длившуюся всего несколько дней, а в остальное время трудились по основному месту, получая там же зарплату. При этом они имели известные льготы, им возмещали затраты, связанные с их депутатской деятельностью, — командировочные и прочие расходы, пишет «Яндекс. Дзен».

Из привилегий депутата ВС СССР также был бесплатный проезд в городском общественном транспорте. По месту жительства депутат обязан был регулярно, раз в неделю, принимать население по разным вопросам, во внерабочее время.

Minval.az