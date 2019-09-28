Молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, следует сосредоточиться на семье, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обычно так грешит человек без семьи, поэтому путь избавления — сосредоточение на семейной жизни. «Самое правильное — создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу», — сказал он ответ на вопрос одного из зрителей.

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