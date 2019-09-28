Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшем мэру Еревана Ерванду Захаряну в связи с продажей земельного участка для строительства гостиницы, сообщает РИА Новости.

«В 2008 году мэрия Еревана незаконно и необоснованно вывела 10 тысяч квадратных метров зеленных насаждений за пределы Парка Победы. Земельный участок был затем отчужден путем прямой продажи компании «Гостиница Голден Пелис». Сумма сделки составила 164,76 миллиона драмов (346 тысяч долларов)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Специальной следственной службы.Там же отмечается, что в дальнейшем компания, купившая не подлежащий приватизации земельный участок, заложив его, привлекла банковские кредитные средства на сумму до 25 миллионов долларов.»На основе полученных доказательств Захаряну и бывшем начальнику управления архитектуры и градостроительства мэрии Арсену Лалаянцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими по неосторожности тяжкие последствия», — отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по указанно статье предусматривает лишение свободы до шести лет. О мере пресечения в отношении обвиняемых не сообщается.

Захарян занимал пост мэра Еревана в 2003-2009 годах.

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