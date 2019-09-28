По завершении 20-й Республиканской выставки-ярмарки меда, открытие которого состоялось сегодня в Баку, не соответствующая качеству и не допущенная к продаже на ярмарке продукция пчеловодства будет возвращена пчеловодам. Об этом журналистам сказал замминистра сельского хозяйства Азербайджана Сейфеддин Талыбов.

По его словам, в этом году на продажу было выставлено около 120 тонн меда, но порядка 14% этой продукции не было допущено к продаже из-за несоответствия показателям.

«Этот мед хранится в условиях карантина, и по завершении ярмарки будет возвращен хозяевам», — цитирует его Репорт.

Для участия в ярмарке зарегистрирован 321 участник из 37 районов. Каждому пчеловоду разрешено выставлять на продажу 400 кг продукции пчеловодства.

Minval.az