Кошки привязаны к своим хозяевам не меньше собак и сохраняют любовь к людям до конца жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон в США, сообщает Current Biology.

Специалисты провели эксперимент с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев, а также их владельцами. Для того чтобы проверить степень привязанности животного, его помещали в незнакомую среду. Спустя некоторое время к нему возвращался хозяин, и ученые фиксировали реакцию животного.

В результате выяснилось, что привязанные к человеку котята спокойно чувствовали себя в присутствии человека, но начинали испытывать беспокойство, если он уходил. При этом привязанность считалась непрочной, если стресс не проходил после воссоединения с хозяином.

По результатам исследований, около 65% котят испытывают к своим хозяевам сильную привязанность. У собак этот показатель только 61%.

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