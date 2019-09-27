Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается отказаться от использования косметических средств иностранного производства, сообщает его пресс-служба.

«Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда не буду пользоваться импортными средствами. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать», — сказал Лукашенко, посещая в пятницу в Минске ЗАО «Витекс», производящее косметику.

Президенту подробно доложили о развитии производства, продемонстрировали спектр выпускаемой продукции.

Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-либо из представленных образцов продукции. «Александр Лукашенко подчеркнул, что сувениры оплатит из собственных средств», — добавили в пресс-службе, передает агентство «Интерфакс».

Во время посещения предприятия президент поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции за рубеж, но и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке.

Minval.az