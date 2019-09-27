Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам россиянки, ее брак с бывшим королем распался, когда она была на четвертом месяце беременности. Она узнала, что супруг подал на развод, прочитав об этом в интернете, поскольку лично с ней никто не связывался, передает РИА Новости.

Воеводина уточнила, что Мухаммад V уехал от нее в декабре прошлого года и больше ни разу не выходил на связь.

«Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка», — призналась модель.

Издание уточняет, что экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры «тройной талак», принятой у мусульман. Эта практика позволяет мужчине развестись с супругой, трижды повторив слово «талак», что с арабского переводится как «развод».

Однако Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов и никогда не слышала в своем присутствии слова «развод».

Церемония бракосочетания пары состоялась в ноябре 2018 года. В апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана, а через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.

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