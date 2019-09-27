Вице премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает СНГ (Союз независимых государств) клубом неудачников.

«Я считаю, что СНГ – это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников», передает портал Цензор.НЕТ.

«СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история», — сообщил он.

Напомним, ранее вице-министр отметил, что Украине необходимо выйти из сферы интересов России: «Прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить».

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